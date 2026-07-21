Pendikspor hazırlık maçında Batman Petrolspor'u 3-1 mağlup etti
1'inci Lig ekibi Pendikspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında Batman Petrolspor'u 3-1 yenerek galip geldi.
1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Batman Petrolspor'u 3-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor ile Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Pendikspor, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı