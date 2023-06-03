Pendik'te Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 778 Lira Cezası

Pendik'te otomobille drift yapan ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 20 bin 778 lira para cezası verildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Pendik'te otomobille drift yapan ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 20 bin 778 lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, Pendik'te seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 20 bin 778 lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan M.A. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçunu düzenleyen 179. maddesinden de adli işlem yapıldı.