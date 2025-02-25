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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

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beIN Trio ekibi, golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, Lemina'nın 65. dakikada eline temas eden topa devam kararı doğru mu? sorusuna net penaltı yanıtını verdiler.

Beın Trio ekibi, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev alan Slavko Vincic hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte tartışmalı pozisyonlar ve hakemlerin yorumları.

LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

65. dakikada Lemina'nın eliyle buluşan topta devam kararı doğru mu?

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.

Bülent Yıldırım : Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.

Deniz Çoban : Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı.

OĞUZ AYDIN'IN ELİNE ÇARPAN TOP

Oğuz'un ceza sahası içinde eline gelen top penaltı mı? Devam kararı doğru mu?

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Bahattin Duran:"Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım:"Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti."

Deniz Çoban:"Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu."

Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Deniz Çoban:"Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skriniar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var."

Bahattin Duran:"Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart."

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Konu Djiku olunca serbest düşme, Lemina olunca penaltı oluyor öyle mi??

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Haber YorumlarıSemihmiracmina Gündüz:

nedir bizim bu kısmetsizliğimiz kardeşim yaaa...şuan dünyanın en iyi 5 hakeminden birisi bile vermiyor penaltıyı daha ne diyelim ki...

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Haber YorumlarıKimesterseni:

Neyin tartismasi bu? Yabanci hakem hata yapiyor yerli hakem taraf tutuyor

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Yav kardeşim üst düzey hakemler bu pozisyonlara penaltı falan çalmaz alıştınız her p0ka penaltı demeye.

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Haber YorumlarıTeres Osman:

Fenerbahçe şu durumda bile şikayet etmiyorken Okan on basın toplantısında 18/20dk hakeme Fenerbahçe’ye federasyona yüklenmesi bir psikolojik vaka kovulmamak için oyunu çok güzel kitledi . oyunu 2. yarı en oynadı zaten ufak tefek hatalar olsada hakem çok iyi yönetti maçı . osimen 60/70 milyonluk futbolcu her 2 li mücadelede kendini yere attı bu şekilde Avrupa’da oynatmazlar . Galatasaray ın bonservisini alması en doğru karar olur .

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Haber YorumlarıŞahin Ak:

Tarafsız izleyen biri olarak şunu gördüm evet burada eline değiyor lakin bu sahneden hakemin görmesi imkansız gibi görünüyor ancak iki kez Fenerbahçeli futbolcuların eline değdiği topları görmemek gs'ye çok büyük bir haksızlık oldu

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Haber YorumlarıSamet Yücer:

menfaat nerdeyse oraya eğilmişsiniz.hicmi doğru dürüst insan yok be adamlarin yerde elleriyle oynadıkları pozisyonları neden yorumlamadiniz.kendin ceza sahası içinde adamlar kendilerini yere attı faul aldı neden yorumlamadiniz kaça satılıyor onur gurur pazarda kilosu kaca

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Haber Yorumlarıy d:

Acun Medyasının çalışanları Galatasaray lehine karar verseydi şaşırırdım tabii.

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

orada penaltı olması için pozisyonun devamında rakibe avantajı kesmesi gerek. bakıyorsun orada topun gittiği yerde fenerli yok. penaltı yok. bein trio ekibi hisse almış koçtan sanırım

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Demek ki neymiş; VAR ama Yok....

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