Üye Girişi
Haberler

Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti

Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın kalecisi Bilal Bayazit'in ayağından çıkan topu elle durdurup oyuna yeniden başlaması karşılaşmanın bile önüne geçti. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken itirazda bulunan siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu sarı kart gördü. Tartışılan bu pozisyonla ilgili açıklama yapan Beşiktaş da bu pozisyon sonra penaltı kararı verilmemesine isyan etti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

KARTAL KAYRA TOPA ELLE DOKUNDU

Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken itirazda bulunan siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu da sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ İSYAN ETTİ

Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kayserispor Beşiktaş

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? İsrail Lübnan'a neden saldırıyor? İsrail Lübnan'a girdi mi? SON DAKİKA! İsrail Lübnan savaşı başladı mı? Lübnan nereye bağlı, başkenti neresi? Güney Lübnan haritada nerede? Lübnan ordusu var mı yok mu, güçlü mü? Lübnan ordusu neden karşılık vermiyor? Bugün okullar tatil mi, bugün okul yok mu? Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri! 1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? KAÇ GÜN TATİL, 1 Ekim yarın okullar tatil mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });