Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

KARTAL KAYRA TOPA ELLE DOKUNDU

Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken itirazda bulunan siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu da sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ İSYAN ETTİ

Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.