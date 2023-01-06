Pele'nin eski sevgilisi yaşadıkları aşkı anlattı! 'Her şey sanki bir rüya gibiydi'

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin eski kız arkadaşı efsane futbolcu ile yaşadıkları aşk hikayesin anlattı. Pele'nin gençken sevgilisi olduğunu iddia eden fotoğrafçı ve yazar Selma Fonseca, "Saatlerce birlikte oluyorduk uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Sanki her şey bir rüya gibiydi" dedi. Efsane futbolcudan hamile kaldığını da belirten Fonseca, daha sonra bebeğin düştüğünü söyledi.

Futbol efsanesi Pele'nin eski sevgilisi fotoğrafçı ve yazar Selma Fonseca, Pele ile yaşadıkları aşk hikayesini anlattı. Fonseca, 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'den hamile kaldığını, evlenmek isteyip evlenemediklerini ve tüm ilişkileri hakkında konuştu.

PELE İLE 23 YAŞINDA TANIŞTI

Fonseca, Pele ile 1990'larda henüz 23 yaşındayken en yakın arkadaşı New York'ta onun sekreteri olarak çalışırken tanıştığını ve orada yasadışı bir göçmen olarak yaşadığını söyledi. Daily Star'ın aktardığı habere göre Fonseca, Pele'nin Brezilya'da yaşarken arkadaşı ile beraber lüks dairesinde kalmalarına izin verdiğini ancak Pele'nin, yatak odasından uzak durmalarını istediğini aktardı.

"SAATLERCE BİRLİKTE OLUYORDUK"

Efsane futbolcuyu bir tanrı gibi gördüğünü belirten Fonseca, "Daireye çıktığımızda beni doğruca daha önce yasak olan yatak odasına götürdü ve sonunda içeride ne olduğunu görebildim. Ortada yükseltilmiş bir platform üzerinde bir su yatağı vardı ve ona ulaşmak için dört basamak çıkmak zorunda kaldım. Saatlerce ilişkiye giriyorduk uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Her şey sanki bir rüya gibiydi" dedi. Fonseca, Pele'nin kendisiyle evlenmek istediğini ancak ırkçı bir tepkiden korktuğunu söyledi.

PELE'DEN HAMİLE KALDI

Pele ile cinsel ilişki yaşadıktan sonra altı aylık hamile olduğunu fakat düşük yaptığını belirten Fonseca, hamilelik döneminde Pele'nin çok heyecanlı olduğunu belirtti.

VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDI

Fonseca, başkasıyla evlenerek ABD'de yeşil kart aldıktan sonra Pele ile tekrar görüştüğünü, ancak daha sonra bu görüşmenin engellendiğini iddia etti. Sevgilisi olduğu dönemde Pele'yi nazik ve cömert biri olarak tanımlayan Fonseca, Pele'nin vefat haberini aldıktan sonra yıkıldığını ifade etti.