TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 Karabük İdman Yurdu: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Pazarspor, sahasında Karabük İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Maçın golü Emre Akgün'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Bekir Doğan, Ahmet Yılmaz Oğuz, Anıl Çiftçi

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Emre Akgün, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik (Enes Tonyalı dk. 90+1), Erhan Şengül, Gökmen Aydoğdu, Şükrü Göksu Öner (Niyazi Kılıç dk. 68), Eren Türkkal, Mehmet Can Davarcıoğlu (İbrahim Metin dk. 90+1), Ali Burak Atmaca

Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Kağan Köroğlu, Muhammet Salih Kaya, Muhammed Semih Kocatürk, Samet Balkaya, Mert Özyıldırım, Ege Okka, Caner Can Kaya (Mustafa Yılmaz dk. 46), Ahmet Türkyılmaz (Arda Kartal dk. 46, Furkan Kilik dk. 81), Seyit Ali Kahya, Kaan Erdoğan

Gol: Emre Akgün (dk. 62) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Erhan Şengül (Pazarspor), Samet Balkaya, Kağan Köroğlu, Şükrü Göksu Öner (Karabük İdman Yurdu) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
