Paylaşıma düştüğü not taraftarı duygulandırdı! Djiku'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Spartak Moskova'ya transfer olan Ganalı stoper Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye duygusal bir veda klibiyle veda etti. Djiku, sosyal medya hesabında Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonluk süreye dair önemli anıları içeren bir klip paylaştı ve "İki yıl, bin anı… Fenerbahçe, kalbimde sonsuza dek!" ifadelerini kullandı.
"İKİ YIL, BİN ANI..."
Sosyal medya hesabında Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezona dair önemli anlardan oluşan bir klibi paylaşan Djiku, "İki yıl, bin anı… Fenerbahçe, kalbimde sonsuza dek!" notunu düştü. Söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı.