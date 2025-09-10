Paylaşıma düştüğü not taraftarı duygulandırdı! Djiku'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan Ganalı stoper Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye duygusal bir kliple veda etti.

"İKİ YIL, BİN ANI..."

Sosyal medya hesabında Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezona dair önemli anlardan oluşan bir klibi paylaşan Djiku, "İki yıl, bin anı… Fenerbahçe, kalbimde sonsuza dek!" notunu düştü. Söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı.