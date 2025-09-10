Haberler

Paylaşıma düştüğü not taraftarı duygulandırdı! Djiku'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda

Paylaşıma düştüğü not taraftarı duygulandırdı! Djiku'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spartak Moskova'ya transfer olan Ganalı stoper Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye duygusal bir veda klibiyle veda etti. Djiku, sosyal medya hesabında Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonluk süreye dair önemli anıları içeren bir klip paylaştı ve "İki yıl, bin anı… Fenerbahçe, kalbimde sonsuza dek!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan Ganalı stoper Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye duygusal bir kliple veda etti.

"İKİ YIL, BİN ANI..."

Sosyal medya hesabında Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezona dair önemli anlardan oluşan bir klibi paylaşan Djiku, "İki yıl, bin anı… Fenerbahçe, kalbimde sonsuza dek!" notunu düştü. Söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı.

Paylaşıma düştüğü not taraftarı duygulandırdı! Djiku'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Alya ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Soluğu karakolda aldılar

Ünlü çifte büyük şok! Güvendikleri isim hırsız çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor

Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.