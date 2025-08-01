Parla Kabasakal, Fransa'da Dünya Şampiyonu oldu

Parla Kabasakal, Fransa'da Dünya Şampiyonu oldu
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Rüzgarın kızı lakaplı İzmirli milli sörfçü Parla Kabasakal, Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda U15 Kızlar Kategorisi'nde şampiyonluk elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Aynı turnuvada U17 Kızlar Kategorisi'nde de Dünya 3'üncüsü oldu.

Rüzgarın kızı lakaplı İzmirli milli sörfçü Parla Kabasakal, Fransa'da Dünya şampiyonluğunu ilan etti. U15 Kızlar Kategorisi'nde Dünya Şampiyonu olan Parla Kabasakal, bugüne kadar aynı turnuvada U15 şampiyonluğu yaşayıp U17'de de Dünya 3'üncüsü olan ilk Türk sporcusu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

U13 kategorisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları ile adını duyuran İzmirli Milli Sörfçü Parla Kabasakal, bu kez dünya sahnesinde yeni bir zafer daha kazandı. Fransa'nın Brest kentinde 24-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda, EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Kabasakal, U15 Kızlar Kategorisi'nde Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşattı. Milli sörfçü Kabasakal U17 Kızlar Kategorisi'nde ise Dünya 3'üncüsü oldu. Milli takım adına yarışan ve 49 sporcu arasında şampiyonluğa ulaşan Kabasakal, yalnızca kendi yaş kategorisinde değil, üst kategoride de kürsüye çıkarak sıra dışı bir başarıya imza attı. Bugüne kadar aynı turnuvada U15 şampiyonluğu yaşayıp U17'de de dereceye giren ilk Türk sporcusu Parla Kabasakal oldu.

Parla Kabasakal, "Bu madalyaları sadece kendim için değil, ülkemi temsil eden tüm genç kızlar adına kazandım" dedi.

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat, "Parla'nın bu başarısı tesadüf değil. Sistemli ve uzun vadeli bir emeğin sonucudur. Sporcularımız yalnızca madalya değil, ilham da veriyor. Yeni şampiyonluklara birlikte yürüyeceğiz, Parla ile gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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