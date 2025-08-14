Parkur Sporcusu Doruk Aydın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
17 yaşındaki parkur sporcusu Doruk Aydın, İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu, Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada "Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
Federasyondan alınan bilgiye göre 17 yaşındaki Doruk, İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.
