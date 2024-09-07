Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Madalyalarla Dönen Özel Sporcular Gurur Kaynağı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) yöneticileri ve sporcuların yakınları karşıladı.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, sporcuların büyük başarıya imza attığını söyledi.

"TÖSSFED, Cumhuriyet tarihinde kazanılmayan madalyaları bugün ülkeye getirdi." ifadesini kullanan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu halk diliyle konuşacağım. Basının T20 olarak söylediği, özel çocuk demek. Bütün medya, yıllarca evlerde kapatılan bir özel çocuğun madalya almasını T20 olarak vermeyip, özel çocuk olarak vermeliydi. Özel çocuk denildiği zaman, Şırnak'taki bir özel çocuk annesinin, bu gibi çocukların neler başarabileceğini görmeliydi. Bir zihinsel engelli çocuğun neler başarabildiğini göstermek istedik. T20 olarak kullanıldığı için bunun ne olduğu anlaşılmadı. Bugün Aysel Önder, Ebru Acer, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın'ın sporla nasıl engeller aştığını gösterdik. Özel sporcular, Cumhuriyet tarihindeki ilk madalyaları getirerek bütün özel sporculara örnek oldu. Aysel Önder orada rekor kırdı. Bütün dünya, bir özel çocuğu ayakta alkışladı."

"Bizim çok iyi imkanlarımız vardı"

Özel çocuklarla çalışmanın "uzun bir yol" olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu yol sabır ister, sevgi ister, yürek ister. Bu çocuklar, imkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdi." dedi.

Sporcuların velilerine ilişkin "Burada en büyük emek anne ve babaların. Onlar eli öpülesi insanlar." ifadelerini kullanan Aydın, şöyle devam etti:

"Bunun yanında antrenörlerin, yönetimin ve federasyonun katkısı var. Ama en büyük başarı özel sporcular ailesinin tek yumruk olmasıyla gerçekleşti. Ben bütün sporcuların annesini, babasını, babaannesini, anneannesini bilirim. Burada en büyük teşekkürü de yıllar önce bu çocuklara imkan veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ediyorum. Bütün madalyaları inşallah çocuklarımızla beraber kendisine götüreceğiz. Bizim çok iyi imkanlarımız vardı. Bakanlık bütün imkanları bize sağladı ve ülkemize bir borcumuz vardı. Bu borcu özel çocukla ödemek ayrı bir gurur. Bu çocuklar, dünyanın en saf, en temiz, en günahsız, bizlerin vereceği imkanlarla yürüyen çocuklar. Şükürler olsun ki, madalya alarak 'Ben de başarabilirim' duygusunu 85 milyona vermiştir."

Aydın, dünyanın en genç sporcularına sahip olduklarını da dile getirerek "Diğer ülkelerin sporcuları yaşlanıyor. İnşallah 2028'de şu yanımdaki sporcularımız 2 altın alacak üzerine de ekleyeceğiz. 8 sporcuyla gittik, diğer çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımız madalyaya yakın oldu. 2028'de otizmli, down sendromlu çocukların imkan verildiğinde neler başardığını herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların hedefi 2028 Los Angeles Oyunları???????

Atletizm 400 metre elemelerinde dünya rekoru kırıp finalde gümüş madalya kazanan Aysel Önder, masa tenisinde bronz madalya alan Ebru Acer ve Tekerlekli sandalye eskrimde epe branşında A kategorisinde bronz madalya elde eden Hakan Akkaya da ülkeye dönüşte açıklamalarda bulundu.

Ebru Acer ilk kez olimpiyatlarda boy gösterdiğini belirterek "2028 Los Angeles'ta altın madalya hedefliyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim. Bu imkanı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a federasyon başkanımız Birol Aydın'a, antrenörlerime, partner arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Aysel Önder ise şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, gururluyuz. Altın madalya hedeflemiştik. Bir önceki gün rekor kırmıştık ama ikinci günde bazı aksilikler oldu. Gümüş madalyayla dönmek zorunda kaldık. İnanıyorum ki 2028 Los Angeles'ta altın madalyayla döneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, federasyon başkanımız Birol Aydın'a, bütün antrenörlerimize, sürekli yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık."

Eskrimci Hakan Akkaya da, bu branşta tarihteki ilk madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Paralimpik oyunlarında ikinci kez mücadele eden Akkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tokyo'da madalya kısmet olmadı ama bu kez oldu. Çok mutluyum bu anlamda. Paralimpikte sporun en üst organizasyonunda madalya kazandığım için çok mutluyum. Tarifsiz bir duygu bu. Dün uzun bir müsabaka oldu. Bronz madalya maçından önceki müsabakada 13-9 gerideydim, son 1 dakika kala maçı çevirdim, 14-13 yaptım, kazandım. Bronz madalya maçını da 15-13 kazandım. Benim için inanılmaz bir gün oldu. Tebrik mesajları alıyorum. Çok güzel duygular. Yarın itibariyle antrenmanlara başlamak isterdim ama küçük de olsa bir tatil yapmak istiyorum, sonrasında tekrar antrenmanlara başlayacağım. Los Angeles'ta altın almak istiyorum. Ülkemize yine bir ilk yaşatmak istiyorum. 3 olimpiyat daha devam etmek istiyorum. 2036'ya kadar sürdürmek istiyorum. Bu ikinci paralimpik oyunlarımdı. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece devam etmek istiyorum."