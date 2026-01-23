Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Antalya'da kampa girdi

Türkiye Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Kasım 2026'da Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda Antalya'da kampa girdi. Toplam 16 sporcunun yer aldığı kampın 10 gün sürmesi planlanıyor.

Kampın kafile başkanlığını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve paralimpik masa tenisinden sorumlu Necati Yıldırım üstleniyor. Teknik kurul başkanlığını Gültekin Kartoğlu yürütürken, milli takım antrenörleri Fatih Korkut, Caner Mehmet Baycaner, Muhammed Huzeyfe Kılıç ve Emrullah Demir'den oluşuyor. Kondisyonerlik görevini ise Olgun Yıldırım yapıyor.

Kamplar 4 Etaptan Oluşuyor

Kamp programının dört ayrı etaptan oluşacağını belirten kafile başkanı Necati Yıldırım, organizasyonun ikinci ayağının Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Yıldırım, "Milli sporcularımızı formda tutmak ve Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla planladığımız bu kamp sürecinde bizlere imkan sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Kerim Koç başta olmak üzere federasyonumuza teşekkür ediyorum," dedi.

Milli takım, Antalya etabında teknik-taktik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve maç temposuna yönelik yüklemelerle hazırlıklarını sürdürüyor. - ANTALYA