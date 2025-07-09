Paralimpik Altın Madalyalı Judocu İbrahim Bölükbaşı'nın Restoran Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

Paralimpik Altın Madalyalı Judocu İbrahim Bölükbaşı'nın Restoran Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı restoranı açtı. Açılış törenine spor camiasının önemli isimleri katıldı.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın cağ kebabı restoranının açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirdi. Açılışta spor camiasının önemli temsilcileri yer aldı.

Hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil eden İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı üzerine bir restoran açtı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın restoranının açılış törenine; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile spor camiasından önemli isimler katıldı. Dualarla açılışı gerçekleşen restoranın önünde kırmızı kurdeleyi Taha Akgül ile birlikte kesen İbrahim Bölükbaşı, aktif spor hayatının yanı sıra ticari hayata da atılmak istediğini dile getirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, milli sporcu İbrahim Bölükbaşı ile takım arkadaşlığı yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisi hep helaliyle kazandı, inşallah helaliyle de burada kazanç elde eder. İnşallah bu sektörde daha iyi yerlere gelir. Kendisine başarılar dilerim" diye konuştu. İkili, daha sonra kestikleri cağ kebabını misafirlere ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak

AK Parti o güne işaret etti: Cumhurbaşkanı tarihi bir açıklama yapacak
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin

"Yargılamalar TRT'de yayınlansın" diyen Özel, el yükseltti!
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza

Soruşturma tamamlandı! Dev firmaya dudak uçuklatan ceza
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.