TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'de başladı.

Hacı Bektaş Veli Spor Kompleksi'nde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin katıldı. 5-7 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek olan şampiyonaya 9 ilden 59 sporcu yer aldı. Sporcular, 8–15 ve 16 yaş üzeri kategorilerde mücadele edecek. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, "Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak Para Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın ikincisini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yapıyoruz. Birincisini Muş ilinde yapmıştık. 28 sporcu katılmıştı. Yeni bir branşız. Bu tırmanış şampiyonasında 15 kulüpten 7-8 sporcu katıldı. Giderek bu branşımız tanınıyor. İnsanların bu branşa ilgi alakası artıyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzunu geliştirerek bu branşı daha da ileri seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. Los Angeles Olimpiyatları'nda ilk defa Para Tırmanış Olimpik branş olacak bizde o yarışmaya inşallah yetiştirdiğimiz sporculara kota alabilirsek orada ülkemizi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Gittikçe potansiyeli artan tanınırlığı artan bir branş. Biz sadece yarışma anlamında değil, engelli sporcularımızın rehabilite edilmesi anlamında da bu tırmanış sporunun gerçekten onlara çok şey katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'SPORU ÇOK SEVİYORUZ'

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ise, "Kapadokya bölgemiz çok kıymetlidir. Sporu çok seviyoruz. Bölgemizde düzenlenen etkinliği severek takip ediyoruz. Yarışmaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'PARA TIRMANIŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NI DÜZENLEMEKTEN ONUR DUYUYORUZ'

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin de, "Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu tarafından resmen tanınan para tırmanış branşının, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda ilk kez yer alacak olması, spor camiası için tarihi bir gelişmedir. Bu önemli sürecin ülkemizdeki yansıması olarak, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemekten büyük onur duyuyoruz. Şampiyonamıza 9 ilden 59 sporcumuz katılıyor. Sporcularımız 8–15 yaş kategorisi ve 16 yaş üzeri kategorilerde mücadele edecekler. Onların bu azmi ve gayreti, engelleri aşarak sporda nelerin başarılabileceğini bizlere bir kez daha gösterecek" dedi.