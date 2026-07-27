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Samsun'da Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2) Başladı

Samsun'da Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2) Başladı
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Samsun'da düzenlenen Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2), İlkadım Okçuluk Tesisinde başladı. Açılış seremonisinde konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporculara başarı diledi. İki gün sürecek turnuvada 51 sporcu madalya için mücadele ediyor.

Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2), Samsun'da başladı.

Samsun'da Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2) organize edildi. İlkadım Okçuluk Tesisinde düzenlenen mücadelelerde 51 sporcu madalya kazanmak için ter döküyor. Bugün kupanın açılış seremonisi, düzenlenen törenle yapıldı. Seremonide konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, tüm sporculara başarılar diledi.

İki gün sürecek turnuvada yarınki müsabakaların ardından derece yapan sporcular madalyalarını alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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