PAOK'un Teknik Direktörü Lucescu: 'Her Maç Ayrı Zordur'

PAOK, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 22.00'de deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve futbolculardan Stefan Schwab açıklamalarda bulundu. Maçlara sırasıyla odaklandığını belirten Razvan Lucescu, "Oyuncularım beni iyi tanıyor. Maçtan maça odaklıyım. İleriye doğru tabii ki bir hayalimiz var ama bunu söylemeyeceğim. Bu yoğun maç temposuna alışığız. Her maçtan ne çıkaracağımıza bakacağız. Sonra da sıradaki maça odaklanacağız" sözlerini sarf etti.

'GALATASARAY'IN KALİTESİ ORTADA'

Galatasaray'ın takım kalitesinin ortada olduğunu aktaran Lucescu, "Oyuna ve takıma odaklanıyoruz. Belli bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama kişilerden bahsetmek gereksiz" ifadelerini kullandı.

'HER MAÇ AYRI ZORDUR'

Oyuncuların motivasyonunun çok önemli olduğuna değinen Razvan Lucescu, "Her maç ayrı zordur. Ayrı odaklanmak gerekir. Oyuncuların motivasyonu çok önemli. Oyuncuyu anlamak lazım. Maçtan maça baktığımız için de yeni karşılaşmalara, yeni bir enerjiyle başlamamız gerekiyor. Başarılı olmak için de oyuncuyu potansiyeline ulaştırmamız lazım. Bu yüzden de oyuncu kendini değerli hissetmeli. İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur" şeklinde konuştu.

Rumen teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Taktik, maçlar için çok önemlidir. Oyuncunun bireysel performansı da maç için çok önemlidir. Maçın başı ve sonu karşılaşmanın sonucunu değiştirebilir. Oyuna sonradan girecek kişinin enerjisi de sonucu değiştirebilir. Sporda, bir oyuncunun yaptığı hatayla maçın gidişatı değişebiliyor."

STEFAN SCHWAB: ÇOK FAZLA BASKI OLACAK

Yarın oynanacak olan maçtaki oluşacak baskıdan bahseden PAOK'un Avusturyalı futbolcusu Stefan Schwab, "Yarın maçta çok fazla baskı olacak. Burada oynamayı hak ettik. Son dönemdeki en zor karşılaşmamız diyemem ama en keyiflisi diyebiliriz" dedi.

'GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI'

Galatasaray'ın sezonun geride kalan kısmındaki performansı hakkında konuşan Schwab, "Galatasaray sezona iyi başladı ama biz de ligde iyi durumdayız. Bu tarz maçları oynamaya alışığız. Atmosfer güzel olacak. Futbolu bu anlar için oynuyoruz. Çok keyifli bir maç olacak. Şansları değerlendirmek için çalışacağız. Galatasaray, taraftarıyla baskı yapacaktır. Bizim taraftarın da sesi duyulacaktır. Kendi oyunumuza odaklanıp iyi bir karşılaşma çıkaracağız" sözlerini sarf etti.

'BÜYÜK OYUNCULARA KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN İYİDİR'

Schwab, Torreira ve Sara'ya karşı oynayacağının hatırlatılması üzerine, "Büyük oyunculara karşı oynamak her zaman iyidir. Bizim de iyi oyuncularımız var. Bu oyuncularla bir arada oynamak da bir hedeftir. Biz, kendi oyunumuza odaklanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.