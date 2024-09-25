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PAOK Taraftarları Türkiye'ye Girdi

PAOK Taraftarları Türkiye'ye Girdi
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Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı için İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen taraftarlar, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi.

Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti.

Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor

edirne

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