PAOK Taraftarları Maccabi Maçında Filistin İçin Pankart Açtı
Yunanistan'ın PAOK takımı taraftarları, UEFA Avrupa Ligi maçında Filistin'e destek çıkan pankartlar açarak İsrail'in işgaline dikkat çekti. Selanik'teki karşılaşmada, taraftarlar 'Soykırımı durdur' ve 'İsrail'e kırmızı kart göster' yazılı pankartlar taşıdı.
Yunanistan ekibi PAOK taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.
Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek veren ev sahibi ekibin taraftarları tribünde "Soykırımı durdur" ve "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartlara yer verdi.
PAOK taraftarları, maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etmiş ve soykırım karşıtı sloganlar atmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor