Pamukkale'de Lykos Yarı Maratonu Coşkusu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Lykos Yarı Maratonu'na çok sayıda sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 21 kilometrelik yarı maraton, binlerce sporcuyu bir araya getirdi.

Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden başlayan etkinlik, Hierapolis Antik Kenti'nde son buldu.

Organizasyon kapsamında 5 ve 10 kilometre koşuları da yapıldı.

15 ülkeden gelen atletler ile halkın da katılım sağladığı organizasyonda sporcular, koşu bitiminde Pamukkale travertenleri ve antik kenti gezme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı görüldü.

Organizasyonda dereceye girenler şöyle:

Yarı maraton 10K kadınlar

1. Berfin Kaya - 37.33

2. Eunita Chepchumba - 39.08

3. Elif Gökçe - 39.13

Yarı maraton 10K erkekler

1. Mervan Haykır - 32.11

2. Hakan Çoban - 33.19

3. Keremcan Çelik - 36.11

Yarı maraton 21K kadınlar

1. Nursena Çeto - 1.17.24

2. Tsige Christe Biru - 1.18.42

3. Dilek Öztürk - 1.19.37

Yarı maraton 21K erkekler

1. Boaz Kiptoo Kipllagat - 1.08.19

2. Ersin Tekal - 1.08.32

3. Meshack Kirkop Koech - 1.12.12