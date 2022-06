Pamukkale Belediyespor Voleybol Takımında imzalar atıldı

Denizli'de Pamukkale Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2021-2022 sezonunu Kadınlar 2. Voleybol Ligi 6. grubunu 3. sırada tamamlayan mavi beyazlı takım, yeni sezon için sözleşmeler imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Spor alanında Pamukkale Belediyesi olarak önemli başarılar elde ediyoruz. Bizlerin hedefi gençlerimize sporu sevdirerek, sporda öncü belediye haline gelmek" dedi.

Pamukkale Belediyespor'un aktif branşlarından kadın voleybol takımı 2021-2022 sezonunda Kadınlar 2. Voleybol Ligi'nde mücadelesini tamamlamasının ardından, yeni sezon için yeni isimlerle sözleşmelerini imzalamaya başladı. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki'nin makam odasında gerçekleşen imza töreninde, Pamukkale Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Kahraman, Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Kazım Şengün, Yardımcı Antrenör Savaş Salgın, altyapı antrenörü Tuğba Aydın hazır bulundular. Pamukkale Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı'nda, Berfin Oruç ve Nurgül Tunçhan'la bu sezonda da devam kararı alınırken, Tuğçe Demirtaş (29), İlayda Dinçarslan (26), Berna Apa (24), Zeynep Koçak (23) takıma katılan yeni isimler oldular.

Yeni sezon hazırlıkları başladı

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezonda çok daha güzel başarılara imza atacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Örki, yeni sezon sözleşmelerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak sporda bir öncü olmayı istedik. Pamukkale Belediyespor Kulübümüz çatısı altındaki branşların her birinden başarı haberleri geliyor. Bu başarılar ve gençlerimizin spora olan aşkı bu hedefimiz için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sporu sadece ilçemiz sınırları içerisinde değil, daha geniş alanlarda da sevilmesi, sporcularımızın başarılarının, başarıya giden azimli çalışmalarının örnek alınması bizler için mutluluk verici olacaktır. Güreşden, darta, badmintondan, bocceye, masa tenisinden, basketbola, kick bokstan, karateye, halterden, ayak tenisine, goalballdan, taekwondoya, okçuluğa ve tabiki voleybola kadar sporun her alanında Pamukkale Belediyespor'umuzun adını başarıyla duyurmak adına bizler de desteğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Spora ve spora sevdası olan her gencimize desteğimiz her daim sürecek. Bugün 2 sporcumuzla yola devam kararı alırken, 4 yeni transferimizle yeni sezon sözleşmelerimizi imzaladık. Atılan imzaların hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - DENİZLİ

