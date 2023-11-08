Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 1. Lig'de mücadele edecek

Pamukkale Belediyespor'un ilk aktifleşen branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım sezon öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde yaparken ilk maçını bu Pazar İzmir RSK ile oynayacak.

Pamukkale Belediye spor'un ilk aktifleşen branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım sezon öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde yaparken ilk maçını bu Pazar İzmir RSK ile oynayacak.

Pamukkale Belediye spor'un geçen yıl 2. Lig'de yer alan ve bu sezon 1. Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona hazır. Çalışmalarını Antrenör Erol Kayhan gözetiminde yaklaşık 1 aydır devam ettiren mavi-beyazlı takım 2023-2024 sezonunun ilk maçını bu Pazar günü sahasında oynayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye 1. Lig A Grubu'na ait olan maç 12 Kasım 2023 Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda saat 14.00'de Pamukkale Belediye spor İzmir RSK takımı konuk edecek.

Takımın bu sezon ilk kez 1. Lig seviyesinde mücadele edeceğini ifade den Pamukkale Belediye spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erol Kayhan, "Kurulduğumuzdan bu yana bölgesel, 3. Lig ve 2. Lig'de mücadele etmiştik. Bu sezon ise Denizli'yi 1. Lig'de başarıyla temsil etmek için yoğun tempoda çalıştık. Isparta'da yapılan Cumhuriyet Kupası'na katılıp orada şampiyon olmak bize lig öncesi moral oldu. Kulübümüz bizlere çok güzel imkanlar sağlıyor. Biz de bu desteğin karşılığını Süper Lig'e çıkarak vermek istiyoruz. Sezonun ilk maçını Pazar günü İzmir RSK ile oynayacağız. Bu maçta ve ligdeki tüm maçlarda sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Sporcular iddialı

Mavi-beyazlı kulüpte forma giyen sporcular da yeni sezon öncesi oldukça iddialı. Takımın genç yaşına rağmen kaptanlığını yapan Doğan Can Köktaş, "7 yıldır formasını giydiğim Pamukkale Belediyesi ile 1. Lig'de mücadele edeceğim. Sezona iyi hazırlandık ve hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak. Bize desteklerini her zaman sürdüren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. Aydın'dan takıma bu sezon katılan Emre Temel, "2009 yılından beri bu sporu yapıyorum. Öncelikle beni bu camiaya kabul ettikleri için kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Hedefi olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Engelli camiasında böyle belediye başkanlarını görmek gerçekten çok önemli. Hedefimiz şampiyon olarak süper lige çıkmak. İnşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.

Takımın en geç oyuncusu 9 yaşındaki Kamil Ateş de "Takıma yeni katıldım. Burada engelli basketbol oynamak için ilk başta tekerlekli sandalye sürmeyi öğreniyorum. Burada abilerim bana basketbol oynamayı öğretiyorlar. Bu sezon takım olarak hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

Pamukkale Belediye spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, antrenör ve yöneticileri sezon öncesi Pamukkale Belediye spor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret ettiler. 2023-2024 sezonu öncesi sporcuların sözleşmelerinin de imzalandı ziyarette bilgiler veren Pamukkale Belediye spor Kulüp Başkanı Ayhan Soyfidan, tekerlekli sandalye basketbol takımının kulübün lokomotifi olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın en büyük özelliklerinden bir tanesi emekleyerek, yürüyerek ve koşarak ilerleniyor. İlk başta 3. Lig'deyken o sezon 2. Lig'e çıktık. Sonraki sezon 1. Lig'e çıktık. Takımımızın altyapısı tamamen Denizlili sporculardan oluşuyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkarak Denizli'mizi bu gururlandırmak istiyoruz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizler destan yazıyorsunuz"

Pamukkale Belediye spor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kulübümüz şehrimizde yaşayan gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlıyor. Öyle ki birçok branşta milli sporcularımız var. Amacımız bu sayısı artırmak. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız da bu sezon 1. Lig'de boy gösterecek. Sizlerin alt liglerden buralara kadar takımı taşımanız bana göre bir destan yazımıdır. Şu anda yeni bir destan yazma arifesindeyiz. Birinci Lig'de bu destanı yazacağınıza hiçbir şüphem yok. Ben bu vesile ile tüm Denizli'yi bu güzel insanlara mücadelelerinde alkışlarıyla tezahüratlarıyla destek olmaya davet ediyorum. İzlemeye gelirken aileleriyle çocuklarıyla gelmelerini rica ediyorum. Çünkü burada istenildiği vakit başarılar nasıl elde ediliyor görülebilir. Bu hafta sonunda başlayacak olan 1. Lig yolculuğunda takımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ