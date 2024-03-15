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Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katılıyor. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele ediyor. Şampiyona 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katılıyor.

Sporcular, 50 ile 800 metrede su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile 4x100, 4x200 su üstü ve 4x200 çift palet bayrak yarışlarında mücadele ediyor.

Şampiyonada 12-17 yaş sporcuları, 3 gün boyunca kadın ve erkeklerde toplam 32 müsabakaya çıkacak.

Organizasyon 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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