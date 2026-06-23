Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme üçüncü gününde sürüyor

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, üçüncü gününde Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen koşu ve kaya tırmanışı yarışlarıyla devam etti.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele veriyor.

Sporcular, organizasyonun üçüncü gününde ilçede düzenlenen yaklaşık 2 kilometrelik koşu yarışına katıldı, ardından güvenlik önlemleri eşliğinde 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarında tırmanış parkurunu tamamladı.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun üçüncü ayağının Hınıs'ta yapıldığını söyledi.

Organizasyonun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde gerçekleştiğini anımsatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız özellikle etkinliklerin güney ilçelerinde yapılmasını istiyordu. Bu bölgeler bazı sebeplerden dolayı geçmişte mahrum kalmış, insanların gelmek istemediği bölgelerdi. Artık günümüzde herkesin rahatça gezebildiği, doğal güzelliklerini görebildiği bölgeler haline geldiler. Bu kapsamda da gördüğünüz gibi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen üniversite öğrencileri, bugün ilçemizde başlangıç koşusuyla yarışmalara başladı. İki gün boyunca Hınıs ilçemizde olacaklar. Buralar gerçekten saklı kalmış güzellikleriyle kıymetli bir bölge. Kanyonlarımızla, tarihi alanlarımızla önemli bir bölgeyiz. Çok fazla doğal güzelliğimiz var. Biz bunları hem Türkiye'ye hem de dünyaya göstermek istiyoruz. Bu sporlar inşallah buna vesile olacaktır."

Uludağ Üniversitesi öğrencisi Beyza Tekin de organizasyonun ilk iki etabın çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Kaya tırmanışı bambaşka bir etap olmuş. Kızlar arasında zirveye çıkan ilk kişi olmak beni gururlandırdı. Benden sonra takım arkadaşım da aynı başarıyı sürdürdü. Umarım bugün birinci oluruz. Bütün etaplar çok heyecanlıydı ama özellikle Hınıs'taki kaya tırmanışı bir başkaydı." dedi.

Katılımcılardan Reyhan Pehlivan ise yarışmayı duyunca heyecanla katılmak istediklerini aktararak, "Dün uzun mesafe koşu iyi geçti. Bugün de 2 kilometrelik bir koşu vardı, çok güzel geçti. Kaya tırmanışında da kendimize çok güveniyoruz. Çok iyi geçeceğine inanıyoruz, kamp ortamları da güzel. Gayet mutluyuz, güzel geçiyor, eğleniyoruz." diye konuştu.