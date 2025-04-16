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Palandöken Masterlar Taşkent Maratonu'nda Başarıyla Yarıştı

Palandöken Masterlar Taşkent Maratonu'nda Başarıyla Yarıştı
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Uluslararası Taşkent Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden 'Palandöken Masterlar' koşu ekibi, çeşitli meslek gruplarından oluşan 24 sporcu ile yarışarak önemli bir başarıya imza attı. Maraton sonrası Özbekistan'ın tarihi şehirlerini ziyaret ederek Erzurum kültürünü tanıttılar.

Uluslararası Taşkent Maratonu'nda "Palandöken Masterlar" koşu ekibi, Türkiye ve Erzurum'u gururla temsil ettiler.

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası Taşkent Maratonu", 13 Nisan 2025 Pazar tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi. Maratonda, ülkemizi ve Erzurum'ı "Palandöken Masterlar" koşu ekibi temsil etti. Çeşitli meslek dallarından oluşan (hukukçu, iş insanı, akademisyen, bürokrat ve emekli) ekip, 24 sporcu ile yarışmanın gerçekleştiği iki kategoride maratonu başarıyla tamamladı.

Maratonun ardından "Palandöken Masterlar" koşu grubu Özbekistan'ın Hiva, Buhara, Semerkant ve Taşkent şehirlerini ziyaret ederek Türk ve İslam coğrafyasında geçmişin izlerini sürdü ve bölgede Erzurum kültürünün tanıtımına da büyük katkı sağlamış oldu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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