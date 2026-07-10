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4 takım yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

4 takım yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor FK ve Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi ağırlıyor. Takımlar hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanacak.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor FK ile Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'ye ev sahipliği yapıyor.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı takımları ağırlamaya devam ediyor. Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig temsilcisi Vanspor FK ile Gürcistan Erovnuli Ligi takımı FC Dinamo Batumi, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Rizespor ile Amed Sportif Faaliyetler 17 Temmuz'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Vanspor FK ise Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde 3 Ağustos'a kadar Erzurum'da çalışacak.

5 Temmuz'da Erzurum'a gelen Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi de yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. 17 Temmuz'a kadar kentte kamp yapacak olan ekip, yüksek rakımda çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlıklarını Batum'da sürdürecek.

Hazırlık maçları oynanacak

Erzurum kampında takımlar hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak. FC Dinamo Batumi, ilk hazırlık maçında cumartesi günü saat 16.00'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Sahada Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor ise 15 Temmuz'da FC Dinamo Batumi, 17 Temmuz'da Erzurumspor FK ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmaların saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Ayrıca takımların kamp programı kapsamında oynayacağı diğer hazırlık maçlarının da önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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