P. Karşıyaka, iç sahada yenilgi yüzü görmedi

P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 iç saha maçını da kazanarak yenilgi yüzü görmedi.

P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 5 ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 olmak üzere toplam 8 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmedi.

P. Karşıyaka, bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda gösterdiği iç saha performansıyla dikkat çekti. Henüz evinde maç kaybetmeyen P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Fenerbahçe, Türk Telekom, Bursaspor, Bodrum Spor ve Beşiktaş maçlarını hatasız geçerken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Oostende, Ewe Baskets Oldenburg ve Strasbourg'u taraftarının önünde mağlup etmeyi başardı.

İzmir temsilcisi, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçı da kazanarak yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan hafta sonu Galatasaray'ı konuk edecek olan P. Karşıyaka, sarı-kırmızılı ekibi de yenerek bu seriyi devam ettirmek istiyor. - İZMİR