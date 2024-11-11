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Özvatanspor, Kayseri Atletikspor'u 2-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

Özvatanspor, Kayseri Atletikspor'u 2-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Özvatanspor, Kayseri Atletikspor'u Resul Yıldırım'ın golleriyle 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 4.haftasında Özvatanspor rakibi Kayseri Atletikspor'u golcüsü Resul Yıldırım'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin, Osman Baruk Muharrem Karaca

Özvatanspor: Ali Birol, Muhammed Kadir Aydoğdu, Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet Karer, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, (Erdem Demir dk.30), Şenol Büyükçekiç,( Mustafa Büyükçekiç dk.75), Mevlüt Metin, (Kerem Yıldırım dk.75), Resul Yıldırım

Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Ömer Eren Akkoyun, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Ömer Faruk Karadoğan, Emre Tunahan Gürbüz, Batuhan Hidayetoğlu, Yusuf Karamanoğulları, (Buğrahan Çiçek dk.70), Anıl Çalış, (Yusuf Tolu dk.75), Tuncay Kara, Furkan Batar, (İbrahim Çalış dk.75)

Goller: Resul Yıldırım (dk.3 ve 82) (Özvatanspor)

Kırmızı Kart: Emre Tunahan Gürbüz (dk.68) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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