Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada oyuncularını kutlayarak, "İkinci galibiyetimizi Göztepe'den sonra Malatya'da aldık. İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim. Bu durumda olmamızın en büyük sebebi sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan. İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak" dedi.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan da Avrupa'nın en yaşlı liginde en genç oyuncularla oynadıklarını kaydederek, "Maçın bütün özeti bu. Bizim yaş ortalamamız 19.9, çocuklara da haksızlık yapmak istemiyorum. 2-0 geriye düştük, sonra oyuncu değişikliğine gittik. Karim oyuna girdikten sonra oyunun şekli değişti, 2-1'den sonra beraberlik olabilirdi ama olmadı. Sonra 3'üncü gol geldi. Onlar 3 önemli oyuncusunu oyuna dahil etti. Biz de çocuklara kaldık işin gerçeği bu. Ben geldikten sonra 11 oyuncu gitmiş, tabi altyapıyı seviyoruz, genç oyuncular. Onlara da haksızlık olmasın, çok hazır olmadıkları bir arenada oynadılar, buna rağmen mücadele ettiler, hepsine teşekkür ediyorum. Geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çağırdı, yaklaşık 45 dakika görüştük. Takımın geleceği hakkında nasıl kurtarırız, nasıl şekillendiririz konularını konuştuk. Şu lüksümüz yok. Dicko gitsin, Campi gitsin, Tetteh gitsin, Donsah gitsin... O zaman bu takıma kilit vurulur, bu kadar basit. Bunları görmek istemiyorsak bir an önce önlem almak lazım. Bizim dersimiz devam ediyor, mücadele ediyoruz. Bugün iki düşen takımın mücadelesi vardı. Biz 11 oyuncu kaybetmiştik, onlar aynı takımla geldi. Kalite farkı sonucu belirledi diyebiliriz. Bugün oynamayan Mustafa Eskihellaç ile Dicko'nun kadroda olmasından benim de haberim yoktu. Başkanla görüşmüşler, öyle bir karar alındığından benim de teknik direktör olarak haberim yoktu. Dicko parasal durumdan dolayı oynamadı, en azından bir maaş yatarsa oynayabileceğini söyledi" diye konuştu.