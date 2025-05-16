Öznur Cüre: 'Okçuluk Hayat Gibidir, Ne Olacağı Belli Olmaz'

Öznur Cüre: 'Okçuluk Hayat Gibidir, Ne Olacağı Belli Olmaz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli okçu Öznur Cüre, yıkıcı bir trafik kazasından sonra okçulukla tanıştığını ve sporun her zaman hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hem olimpik hem paralimpik branşta yarışma hakkı kazanarak tarih yazan Cüre, desteklerin arttığını ve hedefinin iki dalda da madalya almak olduğunu dile getirdi.

HEM olimpik hem paralimpik branşta yarışma hakkı kazanan Öznur Cüre Girdi, "Okçuluğun izlemesi çok keyifli, elit ve heyecan verici bir spor olduğunu düşünüyorum. Sonu hiç belli değil. Tek bir okta, bir rüzgarda hayatınız değişebiliyor. Bu yüzden hep derim, hayat gibidir okçuluk. Ne zaman ne olacağı belli olmaz" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı performans gösteren milli okçu Öznur Cüre, başarılarla dolu yolculuğunu ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Sporla tanışmasının çok erken yaşlara dayandığını söyleyen Öznur Cüre Girdi, "Ben 13 yaşında olimpik bir oyuncuydum ve tekvando ile ilgileniyordum. Uzun süre profesyonel olarak tekvando yaptım. 17 yaşımda geçirdiğim bir trafik kazası sonucu belimden aşağısı felç kaldı. O kazada annemin de boynundan aşağısı felç kaldı. Bu süreçte iki engelli birey olarak yaşamımızı sürdürmeye çalıştık" diyerek zorlu bir dönemin başlangıcını anlattı.

'SPOR HEP AKLIMDAYDI'

Tedavi sürecinde sporun aklından hiç çıkmadığını belirten Öznur Cüre, "Çok uzun bir tedavi sürecim oldu ama spor hep aklımdaydı. Bolu'da tedavi gördüğüm dönemde oturarak voleybol ile tanıştım. 8 ay boyunca kaldığım hastaneden çıkıp spor salonuna giderek antrenmanlarıma devam ettim. Ancak İstanbul'a geldiğimde oturarak voleybol branşını bulamadım. Araştırmaya devam ederken Okçuluk Vakfı ile tanıştım ve 2018'de okçuluğa başladım. Benim paralimpik hikayem de böylece başladı" ifadelerini kullandı.

'OKÇULUĞU ANLATTIKÇA İNSANLAR İLGİ DUYMAYA BAŞLADI'

Okçuluğa karşı dışarıdan bakış açısını kırmaya çalıştığını vurgulayan milli sporcu, "Beni ilk kez izleyenlerden 'ehh atıyor işte ya' gibi tepkiler alıyorum. Ama aslında okçuluğun izlemesi çok keyifli, elit ve heyecan verici bir spor olduğunu düşünüyorum. Sonu hiç belli değil. Tek bir okta, bir rüzgarda hayatınız değişebiliyor. Bu yüzden hep derim, hayat gibidir okçuluk. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Okçuluğu anlattıkça insanlar ilgi duymaya başladı, hatta tutkuya dönüştü. Şimdi gelip deneyen herkes çok etkileniyor. Hiç 'bu kötüymüş' diyen olmadı. Herkes tekrar tekrar atmak istiyor. Adeta bir terapi gibi geliyor" dedi.

'DESTEĞİN ARTTIĞINI HİSSEDİYORUZ'

Geçmişte paralimpik spora verilen desteğin sınırlı kaldığını dile getiren Öznur Cüre, son yıllardaki gelişmeleri ise şöyle değerlendirdi:

"Birkaç yıl öncesine kadar verilen desteği yeterli bulmuyordum, çünkü çok daha fazlası olabilirdi. Bizim tek ihtiyacımız antrenmandı, performansımızı yükseltmekti. Ancak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan sonra bu alanda bir ateş yandı. Orada rekor sayıyla katıldık, Paris 2024'te ise bu sayıyı aştık ve rekor madalya ile döndük. Destek çok arttı. Milli Paralimpik Komitesi çok çalıştı. Sponsor sayımız bir iken şimdi 15'i geçti. Bunların hepsi büyük şirketler. Desteğin arttığını hissediyoruz. Biz olimpik ya da paralimpik fark etmeden ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

'TARİHE GEÇTİM, ŞİMDİ İKİ DALDA DA MADALYA İSTİYORUM'

Sözlerini son olarak tarih yazdığı başarıya getirerek tamamlayan Öznur Cüre Girdi, "Buraya gelmeden önce Çin'deydim. Her zaman hayalim olan olimpik sporcularla yarışmaktı. Uzun çalışmaların ardından makaralı yayda olimpik spora seçildim. Bu, Türk tarihinde bir ilk. 'Acaba olur mu?' dediğim bir hayaldi ve gerçekleşti. Şimdi hem olimpik hem paralimpik sporcuyum. İki dalda da ödül almadan dönmek istemiyorum. Türk Okçuluk Vakfı'na da bu hayali bana sundukları için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

İş dünyası yasta! Ünlü AVM'nin kurucusu hayatını kaybetti
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında

33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağındalar
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Tarım Kredi Marketleri'nin ismi ve logosu değişti

Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.