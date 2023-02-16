Özlenen tablo! Trabzon'da hep birlikte maç izleyecek başkanlardan mesaj

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları bir araya gelerek açıklama yaptı.

"TÜM RENKLER TRABZONSPOR OLACAK"

Tüm takım taraftarlarının bugün Trabzonspor'a destek olacağını aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "6 Şubat'ta meydana gelen deprem bizi çok derinden etkiledi. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Trabzonspor'un bugün oynayacağı maç bizim için çok önemli. Buradan tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Acımız çok büyük. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün takım gözetmeksizin tüm renkler Trabzonspor olacak" dedi.

"DOSTLUĞUN RESMİ OLSUN İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "İnsanlar orada mağdur. Futbol ailesi olarak böyle bir günde birlik ve beraberliğini ilan etmek için Trabzonspor'u desteklemek, ona güç vermek ve başarısına ortak olmak için bir araya geldik. Türk futbolundaki dostluğun da bir resmi olmasını istiyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Sayın başkanıma ve oyunculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BU RUH KALICI OLMALI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kulüpler arasındaki birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "İlk günden beri yaralarımızı beraber saracağız diyoruz. Futbol ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri gelince bel altı vururken görüyoruz ki hayatta çok daha önemli problemler var.Birbirimize destek olduk. Gelebilen tüm kulüpler olarak Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Depremin yarattığı bu felaketin ardından dayanışma ruhu umarım daha kalıcı olur" açıklamasında bulundu.

"BU MAÇ AMACINA ULAŞMIŞTIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destek için gelen kulüp başkanlarına, yöneticilere ve hatıra bileti alan taraftarlara teşekkür ederek, "Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor" dedi.