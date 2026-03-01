Haberler

Özel milli yüzücüler, Yunanistan'daki 5. Açık Yüzme Turnuvası'ndan 24 madalyayla döndü

Özel milli yüzücüler, Yunanistan'daki 5. Açık Yüzme Turnuvası'ndan 24 madalyayla döndü
Güncelleme:
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun milli yüzücüleri, Yunanistan'da düzenlenen 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 9 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da düzenlenen 5. Açık Yüzme Turnuvası'nı 9 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Selanik'te gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye adına S14 mental kadınlar kategorisinde Seçil Açıkgöz ve Zeynep Duru Çifçi, S14 mental erkekler kategorisinde ise Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu ve Eymen Özdemir madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular organizasyonda çeşitli kategorilerde 9 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 24 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Özel sporcularımızın uluslararası arenada kazandığı 24 madalya, Türk sporunun gücünü ve inancını bir kez daha göstermiştir. Özel sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve teknik ekibimizin özverili katkıları bu başarının temelini oluşturmuştur. Başta sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
500

