Haberler

Özel milli yüzücülerden Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 9 madalya

Özel milli yüzücülerden Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 9 madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı yüzücüler, Yunanistan'da düzenlenen 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te düzenlenen organizasyonun sabah seansında milli sporcular 9 madalya elde etti.

Özel milli kadın yüzücülerden SM14 sınıfında 200 metre serbestte Zeynep Duru Çiftçi altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar SM14 sınıfında 200 metre karışık yüzmede Seçil Açıkgöz altın, Zeynep Duru Çiftçi ise gümüş madalya aldı.

Erkekler SM14 sınıfında 200 metre serbestte Eymen Özdemir altın, Ulaş Yılmazoğlu gümüş, Korcan Bulut Özdemir ise bronz madalya kazandı.

Erkekler SM14 sınıfında 200 metre karışık yüzmede Eymen Özdemir altın, Korcan Bulut Özdemir ise gümüş madalyaya ulaştı.

Erkekler SM14 sınıfında 50 metre kelebek yüzmede ise Korcan Bulut Özdemir, gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda değişik kategorilerde akşam seansı müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

İsrail, görüntüleri paylaştı: İki saniye sonrası cehennem
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor