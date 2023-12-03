Özel Sporcular Eda Yıldırım ve Mihriban Korkmaz Paris Paralimpik Oyunları'nda Madalya Kazanmak İstiyor

Özel sporculardan milli atletler Eda Yıldırım ile Mihriban Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak özel sporcuların neleri başarabildiklerini göstermek istediklerini söylediler. Eda Yıldırım, gülle atmada başarılı bir kariyere sahipken Mihriban Korkmaz ise atletizmde birçok başarıya imza atmıştır.

Özel sporculardan milli atletler Eda Yıldırım ile Mihriban Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak özel sporcuların neleri başarabildiklerini göstermek istediklerini söylediler.

Özel sporculardan milli atletler Yıldırım ile Korkmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine spor yaşamlarını değerlendirdiler.

Van'da yaşadıkları depremden sonra ailesiyle Samsuna göç ettiklerini ve 6 yıldır gülle attığını anlatan Eda Yıldırım, "Resim öğretmenim Vildan Göz'ün teşvikiyle atletizmle tanıştım ve gülle atmaya başladım, halen devam ediyorum. Atletizme 400 metre koşu ile başlamıştım. Yaklaşık 8 yıllık antrenörlüğümü yapan Aytunç Göz, beni gülle atmaya yönlendirdi. Şimdiki antrenörüm Sinem Yıldırım da aktif sporcu, o da bana spor hayatımda bir abla oldu." diye konuştu.

Ailesiyle Samsun'da yaşadığını ifade eden Eda Yıldırım, "Liseyi bitirdim, üniversiteye başlayacağım, şimdi uzmanlık atamalarını da bekliyorum. 2019'da İsviçre'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda yıldızlar rekoru kırarak dünya şampiyonu oldum. 2022'de Dubai'de dünya gençler şampiyonu oldum." dedi.

Ankara'da önceki gün düzenlenen Türkiye şampiyonasında gülle atmada 11,82'lik derecesiyle birinci olduğunu hatırlatan başarılı sporcu, şöyle devam etti:

"Daha iyilerini de atacağım inşallah. Dünya sıralamasında ilk 10'dayım. 2024 Paris Parilimpik Oyunları'na katılmak için dünya sıralamasında ilk 6'ya girmem gerekiyor, bunun için de 13 metreleri atabilmem gerekiyor. 'Bu sene o sene.' diyorum. O dereceleri yaparak inşallah Paris 2024'ten madalyayla döneceğim. Önümüzde şu an İstanbul'da ve İtalya'da düzenlenecek şampiyonalar var. Olimpiyat öncesi son olarak Güney Kore'deki dünya şampiyonasına gideceğiz, ondan sonra Paris 2024'e gidecek kesin sporcu listesi belli olacak."

"Bu çocuklar Allah'tan size verilmiş bir ödül"

Hayattaki tek amacının insanların özel sporculara karşı bakış amacını değiştirmek olduğunu ifade eden Eda Yıldırım, "Bunun için de Paris 2024'te madalya kazanmak istiyorum, iman gücüyle atacağız inşallah." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı olarak da Eda, "Annelere seslenmek istiyorum çünkü bazı anneler engelli çocuğuyla dışarı çıkmak istemiyor bunların aşılması gerekiyor. Annelerin çocuklarını aktivitelere götürmeleri ve bakış açılarını değiştirmesi gerekiyor. En büyük desteğin annelerden gelmesi gerekiyor, annelere sesleniyorum çocuklarınızı sevin, bu çocuklar Allah'tan size verilmiş bir ödül. Kapı ardında olan bütün çocuklarımızı spora bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Eda Yıldırım'ın antrenörü Sinem Yıldırım da aktif sporculuğa devam ettiğini ve Eda Yıldırım ile soyadı benzerliğinin de bulunduğunu belirterek, "Eda ile 7-8 senedir beraberiz, bütün amacımız Paris 2024'e giderek orada madalya kazanabilmek. Ben de Atletizm Federasyonu bünyesinde aktif gülle atma sporcusuyum. Eda, çocukluğundan beridir benimle. Eda, mental kategoride bir sporcu, önemli olan bu çocukları sosyalleştirebilmek, antrenman eğitimiyle spor yaptırmak ve sosyal adaptasyonunu sağlayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Özel çocuklar yer yüzünün melekleri"

Mental özel sporculardan milli atlet Mihriban Korkmaz da atletizme 14 yıl önce koşuyla başladığını belirterek, "Gümüşhane'de doğdum yaklaşık 9 yıldır gülle atıyorum. Ankara'da Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ciritte 17,86 atarak birinci oldum. Şu sıra dizimden bir tedavi görüyorum gülle atamıyorum. Biz 4 kardeşiz, ailem ve Gümüşhaneliler bana büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

Hem 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na hem de Tokyo 2020'ye katılan tek özel sporcu olduğunu vurgulayan Mihriban Korkmaz, şöyle devam etti:

"2022'de Polonya'da dünya ikincisi oldum, federasyonumuzun paralimpik oyunlara iki kez katılmış tek sporcusuyum. İnşallah üçüncüsüne de Paris'te katılacağım. Orada madalya kazanmayı çok istiyorum, biz ekip olarak Paris'te birçok madalya kazanmayı hedefliyoruz. Şu anda dünya sıralamasında 10. sıradayım ama bu sırayı daha da öne çekeceğim, Paris'e ilk 5 içinde gitmek istiyorum çünkü ilk 5'te gidenler en iyileri oluyor. Paris'ten altın madalyayla dönmek benim için, hocalarım için ailem için, federasyonumuz için çok büyük bir gurur olacak."

"Paris'te madalya kazanarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" diyen Mihriban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle de şunları söyledi:

"Bizim gibi özel çocukların annelerinin bu çocukların neler başarabileceğine inanmalarını istiyoruz. Ben de bir anneyim 4 yaşında bir kızım var, burada bütün engelli çocuğu olan annelere sesleniyorum, çocuklarını saklamasınlar, onlardan utanmasınlar, onları sahalara, atletizm sahalarına getirsinler. Onlarla gurur duysunlar, onlar çok masum çocuklar, özel çocuklar yer yüzünün melekleri."