Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Özel Gereksinimli Çocuklar için Spor Projesi Kocaali'de Hayata Geçirildi

Özel Gereksinimli Çocuklar için Spor Projesi Kocaali'de Hayata Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen 'Özel Gereksinimli Çocuklar için Spor ve Eğitimde Kapsayıcılık Projesi' ile 40 öğrenci çeşitli sportif aktivitelerde yer aldı. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı ve TÖSSFED iş birliğiyle özel gereksinimli çocukların eğitime sporla entegrasyonunu hedefliyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen "Özel Gereksinimli Çocuklar için Spor ve Eğitimde Kapsayıcılık Projesi" kapsamında 40 öğrenci, beden ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde sportif faaliyetlere katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), Bulgaristan Aktif Fiziksel Aktivite Federasyonu (FAFA) ve Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel öğrencileri sporla eğitime dahil etme amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında ilçedeki beden ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde çocuklar ile ailelerine yaklaşım tarzları eğitimleri verildi. Çalışmaya katılan 40 öğrenci, Kocaali Spor Salonu'nda ısınma hareketleri yaptı, voleybol, basketbol, futsal, badminton, matrak, ip çekme ve mas güreşi oynadı.

Oluşturulacak yazılı materyallerin öğretmenlere ve ailelere dağıtılarak özel çocukların sosyal hayata kazandırılması hedeflenen çalışmada, İlçe Milli Eğitim ve TÖSSFED görevlilerinden oluşan heyet, şubat ayından sonra Bulgaristan'a giderek eğitim ve gözlem faaliyetlerinde bulunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, projede özel gereksinimli çocuklara uygulamalı eğitimler gerçekleştirildiğini anlattı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgelerde bireysel ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili projelerinin bulunduğuna işaret eden Güneş, "Bu konu hem Bakanlığımız hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz çocuklarımız için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

TÖSSFED Down Sendromlular Atletizm Teknik Kurul Başkanı Dr. Leman Elmas da projede oluşturulacak eğitim kitlerinin velilere dağıtılacağını aktararak, "Ülke olarak paralimpik oyunlarında birçok başarıya imza atmış ülkeyiz. Bu tarz projelerle özel sporcularımızın keşfedilmesini sağlayıp uzman antrenörler eşliğinde Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlıyoruz." diye konuştu.

Elmas, down sendromlu sporcuların 8 branşta uluslararası müsabakalara katıldığını, otizmli sporcuların ise Avrupa, dünya ve paralimpik branşlarda eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Gözlem ve faaliyetlere katılmak için Kocaali'ye gelen FAFA Başkanı Slav Petkov da Türk delegasyonunun çıtayı çok yükseğe çıkardığına değinerek, "Türk delegasyonu geldiğinde Bulgaristan'da benzer yüksek standartları ve başarıları sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli çocuklar Jale Çukur ve Çınar Berk Topaloğlu, etkinliklerde çok eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Davut Genç - Spor
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.