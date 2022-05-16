Özel formayı görünce çılgına döndü! PSG'nin dünyaca ünlü Müslüman futbolcusu maça çıkmayı reddetti - Haberler

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Özel formayı görünce çılgına döndü! PSG'nin dünyaca ünlü Müslüman futbolcusu maça çıkmayı reddetti

Haberler.com - Spor
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Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, takımının Montpellier maçına özel tasarladığı LGBTQ+ temalı formayı giymek istemediği için karşılaşmaya çıkmadı. Fransız devinin teknik direktörü Pochettino maç sonu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, futbolcunun kişisel nedenlerden ötürü mücadelede forma giymediğini söyledi.

Fransız devi Paris Saint-Germain, Montpellier ile oynadığı maç öncesi soyunma odasında kriz çıktı. Takımın Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, takım için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formaları görünce çıldırdı.

FORMAYI GİYMEYİ REDDETTİ

Takımla birlikte deplasmana giden ancak kadroda yer almayan Idrissa Gana Gueye'nin LGBTQ+ temalı formaları giymeyi reddettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransız devinin teknik direktörü Pochettino, Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü forma giymediği belirtti.

Özel formayı görünce çılgına döndü! PSG'nin dünyaca ünlü Müslüman futbolcusu maça çıkmayı reddettiIdrissa Gana Gueye

GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI TÜM FORMA VE KOL BANTLARINDA YER ALDI

Geçen hafta Fransa Ligue 1'in tüm maçlarında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında gökkuşağı bayrağı yer aldı.

Özel formayı görünce çılgına döndü! PSG'nin dünyaca ünlü Müslüman futbolcusu maça çıkmayı reddetti

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, LGBT, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

Seni seviyoruz İdris. Adamsın

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