Haberler

Özbelsan Sivasspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

Özbelsan Sivasspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Özbelsan Sivasspor, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un golünü Kilama 6. dakikada atarken, Sivasspor'un eşitlik golü Kamil Fidan'dan geldi. Maçta ayrıca Hataysporlu Engin Can Aksoy kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Abdülkadir Parmak kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu Kilama, kafayla ağlara yolladı. 0-1

80. dakikada rakibine sert müdahale yapan Engin Can Aksoy, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

82. dakikada ceza sahasındaki topa müdahale etmek isteyen Emre Gökay, Kilama'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını işaret etti.

83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Bekaj topu kurtardı.

90+2. dakikada Kamil Fidan ceza sahası dışından ser bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Cihat Çelik, Charisis (Emre Gökay dk. 65, Kamil Fidan dk. 86), Campos (Malle dk. 65), Avramovski, Ethemi (Kimpioka dk. 65), Bekir Böke (Badji dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Engin Can Aksoy dk. 64), Abdülkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Yiğit Ali Buz dk. 86), Okoronkwo

Yedekler: Emir Dadük, Baran Sarka, Selimcan Temel, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Melih Şen, Mustafa Said Aydın

Teknik Direktör: Hugo Almeida

Goller: Kilama (dk. 6), (Hatayspor), Kamil Fidan (dk. 90+2) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Engin Can Aksoy (dk. 81) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Okoronnkwo, Oğuzhan Matur, Kilama, Rui Pedro (Hatayspor), Feyzi Yıldırım, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.