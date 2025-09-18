Haberler

Özbelsan Sivasspor, Van Spor FK Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Van Spor FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, taktik çalışmaları yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Van Spor FK'ya konuk olacak olan Özbelsan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında dün sahasında oynadığı Şiran Yıldız Spor Kulübü maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Van'da gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS

