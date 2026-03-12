Haberler

Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Takım, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idman yaparak mücadeleye hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Bir önceki maçta forma giyen sporcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele, pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü