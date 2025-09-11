Haberler

Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor maçı için çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanlar teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürerken, yeni transfer Aaron Appindangoye de takıma katıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel maçla tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
