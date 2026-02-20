Sivasspor'da Sakaryaspor maçının hazırlıkları başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ekip, idmanlarına ısınma ve atletik koşuyla başladı.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Ligde oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Sivasspor, yarınki antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.