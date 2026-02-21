Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik oyun gerçekleştirildi. Maç, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunuyla tamamladı.
Sivasspor, yarınki antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer