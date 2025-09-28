Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi.

Sivasspor kafilesi, Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
