Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde devam etti. Antrenman kar yağışı altında yapıldı ve çift kale maç ile tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerinde kar yağışı altında yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

