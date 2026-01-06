Haberler

Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

