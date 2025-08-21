Özbelsan Sivasspor Deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile Karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor Deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile Karşılaşacak
Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, maç hazırlıklarını sürdürmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması ve dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise atletik oyunlarla günü noktaladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda mücadele edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
