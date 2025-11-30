Özbelsan Sivasspor, Boluspor'u 1-0 Yenerek Rahat Bir Nefes Aldı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Altıparmak, mutlak kazanılması gereken bir karşılaşmada 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligde biran önce alt sıralardan yukarılara çıkmak istediklerini aktaran Altıparmak, "Ligin çok iyi takımlarından birine karşı çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Oyuncularıma da maçın böyle geçeceğini, bu maçın mücadele maçı olduğunu ve herkesten katkı almamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı 3'lü savunma yaptıklarını dile getiren Altıparmak, "Bugün 3-5-2 sistemiyle oynadık. Farklı bir sistem ve bir haftadır onu çalışıyorduk. Oyuncularım maçın başında biraz sıkıntı yaşadı ama sonrasında inanılmaz mücadeleleriyle uyum sağladılar. Maçın birçok kırılma anları var. Boluspor kalecisinin yaptığı bir hatadan kaynaklanan ve penaltı kazandığımız bir pozisyonla öne geçtik." ifadesini kullandı.

Altıparmak, maçın özellikle ilk yarısının ortada geçtiğini anlatarak, hızlı hücumlarla geçişleri yakaladıklarını söyledi. Rakip takım kalecisinin yaptığı hatanın kendileri için çok iyi olduğunu vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Özellikle 1-0'dan sonra çok fazla pozisyon yakaladık. Rakibe verdiğimiz pozisyonların çoğu yan toplardan oldu. Çok rahat üçü, dördü yapabilecek pozisyonları yakaladık ama ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Bugün tek bir şey vardı, bu maç kazanılacaktı ve oyuncularımız bu maçı kazandı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim adımıza çok önemliydi. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız. En azından yukarıyla puan farkını azaltmış olduk. Bundan sonraki hedefimiz yukarılara çıkmak."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise doğup büyüdüğü ve formasını giydiği şehirde duygusal bir maça çıktığını söyledi.

Boluspor camiasına hizmet ettiğini ve planlarını kazanma üzerine yaptıklarını belirten Arslan, "Maalesef herkesin herkesi yenebildiği çok değişik bir lig oynuyoruz." dedi.

Arslan oyunun istedikleri gibi başladığını, rakipleri Sivasspor'un eksik oyuncuları nedeniyle defansif bir kadroyla sahaya çıktığını aktararak, "Daha çok topun hakimiydik ama maalesef top ayağımızdayken yapmamamız gereken basit hatanın sonucu ağır oldu." diye konuştu.

Kalecileri Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasından dolayı müsabakada 10 kişi kaldıklarını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"İkinci yarı soyunma odasında maçı çevirebileceğimizi konuştuk, bunun için gerekli hamleleri de yaptık. Pozisyonları da bulduk ama bu ikinci golde Avrupa'da bu pozisyonlara çok nadir faul çalıyorlar. Bizim oyuncumuz tamamen topla oynama düşüncesinde, yani elini koyabileceği bir yer yok. Bana göre pozisyon gol olması gerekiyordu, hakemin kararı, golün iptali şeklinde oldu. Üzgünüz çünkü bu maçta yukarıyı yakalamak ve aşağıyla tamamen bağımızı koparmak istiyorduk. Geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler maçını kazandıktan sonra da söylemiştim, lig devam ediyor ve önümüzde uzun bir lig var. Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lig sonunda Boluspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."