Özbelsan Sivasspor, Boluspor'u 1-0 Mağlup Ederek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Boluspor maçından 3 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. İhtiyacımız olan galibiyeti aldık. Yukarıyla olan puan farkını da azalttık. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Altıparmak, "Kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Biran önce altlardan yukarılara çıkmak istiyoruz. Çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Oyuncularımıza da bunu anlattık. Eksikliklerden ve cezalılardan dolayı ilk defa 3-5-2 oynadık. Oyuncularım mücadeleleriyle oyuna uyum sağladılar. Boluspor kalecisinin yaptığı hatadan kaynaklanan bir penaltı pozisyonu var. Penaltıyı atarak öne geçtik. Boluspor çok iyi bir takım. Biz önlemlerimizi almıştık. Kalecinin yaptığı hata bizim için iyi oldu. Rakibe verdiğimiz pozisyonların birçoğu yan toplardan oldu. Bazı pozisyonları da değerlendiremedik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız olan galibiyeti aldık. Biraz daha rahat olacağız. Yukarıyla olan play-off potasıyla ilgili puan farkını da azalttık. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu. - SİVAS