Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamladı ve kampa girdi. Maç yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan idman; ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.
Yiğidolar, yapılan antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor