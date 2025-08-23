Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif ile Mücadele İçin Diyarbakır'a Gitti

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, 21 kişilik kafile ile Diyarbakır'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor kafilesi Diyarbakır'a gitti.

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Diyarbakır'a gitti.

Kamp yapacağı otele geçecek kırmızı-beyazlılar, burada maç saatini bekleyecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

