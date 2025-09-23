Haberler

Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, iznin ardından hazırlıklarını hızlandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahamızda Adana Demirspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
