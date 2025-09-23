Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahamızda Adana Demirspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS