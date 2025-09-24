Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında Özbelsan Sivasspor, yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor